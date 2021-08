Calendario Promozione Girone E: Villa-Casalpusterlengo il big match della prima giornata, ultimo turno da brividi

Si inizia col botto. Il calendario del girone E di Promozione si apre con un match di cartello tra due squadre attrezzate per il salto di categoria: Villa-Casalpusterlengo è l’incontro più atteso di domenica 19 settembre, giorno della partenza del campionato, con i cannonieri Iacopetta e Farina che si potrebbero incrociare nella gara d'esordio. Match impegnativo anche per l’altra grande favorita alla vittoria finale, il Tribiano, con Diego Mella che potrebbe battezzare la sua nuova avventura in casa contro l’ostico Bresso, il quale nelle ultime settimane ha fatto fuochi d’artificio sul mercato. Capitolo new entry: la Soresinese giocherà contro La Spezia sul terreno di gioco di Via Famagosta, mentre la Soncinese ospiterà la pericolosa Settalese. La Barona se la vedrà con la Senna Gloria, mentre duello interessantissimo quello che vedrà opposta l’Atletico CVS contro il FC Milanese. Chiudono il quadro del primo turno Cologno-Paullese e Romanengo-Città di Segrate: partite dall'esito difficilmente pronosticabili.

Curiosa la collocazione della quindicesima giornata: nel girone di andata varrà sostanzialmente come tredicesimo turno, in quanto è stato previsto nell’infrasettimanale nel giorno dell’Immacolata che precede gli ultimi due turni in ordine cronologico prima della sosta natalizia, mentre sarà regolarmente la giornata conclusiva il 24 aprile, subito dopo la pausa pasquale, che potrebbe vedere degli incroci decisivi per il vertice della classifica quali Tribiano-Casalpusterlengo e Soncinese-Soresinese.

Di seguito la prima giornata completa di domenica 19 settembre con inizio fissato alle ore 15:30.

Atletico CVS- FC Milanese

Barona Sporting-Senna Gloria

Cologno-Paullese

La Spezia-Soresinese

Romanengo-Città di Segrate

Soncinese-Settalese

Tribiano-Bresso

Villa-Casalpusterlengo