Bresso: mercato scatenato, arriva un attaccante giovanissimo ex Caronnese e Casatese con vista sull'esordio in Coppa Italia

Il Bresso è inarrestabile sul mercato e sta pian piano allestendo una rosa che potrebbe diventare una delle outsider del girone E del campionato al via domenica 19 settembre. Dopo aver ufficializzato i nomi di Gaetano Sanseverino dalla Lainatese e di Pietro Scaglia dal Città di Segrate, arriva un profilo offensivo in grado di irrobustire la rosa degli attaccanti a disposizione del tecnico Roberto Manzo. Il nome nuovo è quello di Samuel Ciceri, attaccante classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, società con cui è riuscito anche ad esordire in prima squadra agli ordini del tecnico Alberto Gilardino in Serie C. Ha militato nelle varie selezioni di categoria (Allievi, Under 17 e Primavera) riuscendo sempre a garantire un certo contributo in termini realizzativi.

Tra le altre sue esperienze si annoverano quelle alla Caronnese e alla Casatese in Serie D e, ultima in ordine di tempo, quella tra le fila del Verbano. Il nuovo innesto si prepara dunque a dare una mano ad una squadra che con i botti di fine mese ha innalzato il livello.

Di seguito il comunicato rilasciato via social da parte della società che rende nota l’operazione e che accoglie il nuovo attaccante in casa Bresso.

Samuel Ciceri è ufficialmente un nuovo giocatore del Bresso Calcio!

L’attaccante, voluto fortemente dal nostro direttore Tiziano Gonzaga, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli ed ha avuto anche l’occasione di esordire in Serie C sotto la gestione di Mister Gilardino.

Benvenuto Samuel!