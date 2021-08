La Spezia: il DS Budroni scatenato a pochi giorni dall’avvio della stagione, arrivano un attaccante e un difensore

La Spezia fa sul serio: a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione, il DS Pietro Budroni rende note due operazioni di importante spessore, che consentono alla squadra del tecnico Antonio Basilio di innalzare il tasso tecnico per affrontare il girone E, raggruppamento in cui è stata inserita a sorpresa, con l’assetto migliore possibile.

Il primo nome è quello di Simone Malaspina. Nato nel 1994, l’attaccante alza la media dell’età della rosa, molto giovane e bisognosa di qualche guida. Lui ha tutti i numeri per poter diventare un punto di riferimento: tanta Eccellenza nella sua carriera, vestendo le maglie di Fenegrò, Ardor Lazzate, Romentinese E Cerano, Union Villa Cassano e Sancolombano. In Promozione si è invece segnalato con le casacche del Città di Vigevano e del Cinisello, prima delle ultime stagioni diviso tra Lomello e Atletico CVS.

Budroni ha infine ufficializzato l’approdo del 2003 Luca Vizzielli, difensore, proveniente dall’Under 19 del Varese. Oltre ai biancorossi, nel suo percorso giovanile ha vestito diverse maglie di società prestigiose quali Pavia, Piacenza, Cimiano e Lombardia Uno.

I colpi di mercato in entrata potrebbero ad ogni modo non essere terminati: si attende un centrocampista in quel di Via Famagosta nel corso della settimana, probabilmente prima dell’esordio in coppa che vedrà la squadra impegnata in trasferta il 12 settembre contro il Vighignolo alle ore 17, che precederà di una settimana il debutto nel girone contro la Soresinese, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.