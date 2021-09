Pro Villafranca-Bacigalupo: goleada all'esordio per Bosticco, pokerissimo e sorrisi

Inizia con un roboante successo la stagione di Promozione per la Pro Villafranca del presidente Josi Venturini: ai grigiorossoblù sono bastate cinque reti in soli 35 minuti per abbattere la flebile resistenza dei torinesi del Bacigalupo, che quantomeno hanno provato a ridurre lo svantaggio nella seconda frazione, senza però riuscirci. Gli astigiani rispondono così a distanza alla Santostefanese e si preparano al meglio in vista dell'esordio contro l'Arquatese di domenica prossima. Per il Baci serve rialzarsi subito, anche perché l'esordio in campionato contro il Trofarello è tutt'altro che semplice.

Cinquina e via. Nonostante l'assenza prolungata dai campi la formazione di Beppe Bosticco non sembra patire affatto. Pronti via e la Pro passa grazie alla marcatura da calcio di punizione laterale di Pasciuti: non tocca nessuno e palla in rete al 4′ di gioco. Poco dopo è la new entry Idahosa ad andare vicino al gol con un colpo di testa di poco alto su sviluppo da corner, ma non bisogna aspettare molto per la segnatura firmata Rolando che al 10′ raddoppia imbeccato splendidamente in area da Monteleone. I padroni di casa calano il tris al 14' con il primo gol di giornata di Monteleone, letale dal dischetto dopo che Rolando si era guadagnato il penalty con lo scontro con Taverniti. Finita qui? Neanche per sogno. Il 4-0 è fotocopia del secondo con Monteleone servito dall’assist del numero 11 Rolando (20′) che poco dopo lo imita siglando anch’esso la sua doppietta personale prima di essere costretto al cambio per una botta subita. Mingozzi, entrato al suo posto, va a posizionarsi a destra con Pasciuti che scala nel ruolo di seconda punta. Non c’è spazio per altre emozioni e squadre al riposo sul parziale di 5-0.

Baci, timido tentativo. Neanche un minuto dal fischio della ripresa da parte dell’arbitro ed è Gennari, a cui non riesce la correzione in porta da pochi passi, a sfiorare la rete del risultato tennistico. I ritmi fisiologicamente si abbassano, e i padroni di casa provano ad amministrare la gara facendo girare il pallone senza concedere chanches agli ospiti di rientrare nel match. Arriva al minuto 27 la prima occasione nerazzurra: il Baci recrimina un calcio di rigore non ravveduto dal direttore di gara. Sono di Cò per il Bacigalupo (tiro centrale da fuori) ed El Harti per la Pro (rimpallato) gli ultimi sussulti di una gara che nella prima frazione ha regalato fuochi d’artificio per la prima mezz’ora.

IL TABELLINO

PRO VILLAFRANCA-BACIGALUPO

5-0 RETI: 4' Pasciuti (P), 10' Rolando (P), 14' rig. Monteleone (P), 30' Rolando (P), 20' st Monteleone (P).

PRO VILLAFRANCA: Baldi, Venturello, Bruno, Reka, Idahosa, Macri, Gennari, Macaione, Monteleone, Pasciuti, Rolando. A disp. Marconini, Neri, Buffa, Appendino All. Bosticco

BACIGALUPO (4-3-3): Mucciglio, Caruso, De Blasi, Trussardi, Taverniti, Brogi, Macripò, Lombardo, Lancianese, Simonetti, Magliano. A disp. Fornengo, Scimè, Nordio, Floris. All. Campanile.

ARBITRO: Gatti di Alessandria.

COLLABORATORI: Farsad di Alessandria e Calvo di Casale Monferrato.

AMMONITI: 34' Rolando[00] (P).