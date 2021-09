San Mauro-Volpiano: Piazzoli riparte da dove aveva lasciato, il San Mauro torna a festeggiare

Vittoria dal nostalgica per il San Mauro, che dopo gli ultimi anni dove i risultati hanno faticato ad arrivare rivede una vittoria con il ritorno in panchina di Piazzoli e buona parte della rosa che si giocò il campionato contro il Derthona. Le due squadre si affrontano partendo da principi e certezze molto diverse, la squadra di Piazzoli è un gruppo già rodato che sa bene quali sono i suoi punti di forza, compatta e intenta a sfruttare le qualità dei suoi giocatori offesivi: palla per la testa di Piroli e spizzata Fascio e Di Vanno. I ragazzi di Parisi dimostrano di voler sviluppare il gioco fin dai difensori e arrivare a servire gli esterni alti che entrano del campo, ma qui manca qualcuno che si carichi la responsabilità di far la giocata importante. L'obiettivo del Volpiano è quello del gioco palla a terra, ma in questa situazione anche la posizione e la gestione del pallone di Ferone non ha aiutato.

Monteleone non ha mai trovato la profondità, la sua prima occasione arriva dagli sviluppi di calcio d'angolo ma il suo tiro da dentro l'area finisce alto sulla traversa. Il pallone è come detto in possesso degli ospiti, con il San Mauro che prova a ripartire appoggiandosi a Piroli, ma i veri pericoli nascono dalle palle tagliata che mette Fascio su calcio da fermo, tanto che nei primi minuti di gioco è solo Chinaglia che prova a calciare verso la porta con un destro da fuori alto. Sul finale di tempo invece c'è l'occasione netta per Piroli, con Fascio che mette un cross da sinistra, Loggia si dimostra indeciso nell'uscita e smanaccia lasciando la palla a disposizione del numero nove di Piazzoli che però spara alto.

Nella ripresa di Piazzoli opta per il 4-3-3 inserendo Barbati e dando quindi più libertà offensiva a Pozzana. Ma il Volpiano prova a colpire, prima con Visciglia da fuori e poi con una percussione di Monteleone al limite dell'area, Burdisso conquista e si scontra con Grande in uscita, la sfera arriva sui piedi di Lauritano che calcia ma Infantino che ha seguito l'azione si sostituisce al portiere e chiude lo specchio salvando il risultato. Poi ancora Fascio punge con i piazzati, al 20'st pesca Barbati tutto solo in area che però colpisce male, poi al 27'st calcia il corner della partita: traiettoria sul secondo palo verso Infantino che stacca senza ostacoli e mette il pallone il rete.

Si va verso i minuti finali con un San Mauro che dà l'impressione di non poter subire gol con facilità, in particoalre al cospetto di un Volpiano che negli ultimi metri fatica a trovare una giocata importante, cosa quanto mai fondamentale in un momento dove la condizione non può essere al meglio e trovare la via del gol con il solo gioco pare complicato. Resta così spazio per un'occasione del San Mauro, palla gestita male in uscita dalla difesa e Barbati che recupera, servizio per Stocco che sistema la palla sul sinistro e calcia, tiro non irresistibile sul quale Loggia si allunga e mette in calcio d'angolo.

IL TABELLINO

SANMAURO-VOLPIANO 1-0

RETI: 27' st Infantino (S).

SANMAURO (4-4-2): Grande 6, Massa 6 (20' st Fiora 6), Pacelli 6.5, Talamo An. 6, Infantino 7, Salerno 6.5, Di Vanno 6 (31' st Stocco 6), Pozzana 6 (22' st Patrono 6), Piroli 6 (45' st Cavallaro sv), Fascio 7, Chinaglia S. 6 (12' st Barbati 6). A disp. Baiamonte, Coretti, Traversi, Talamo Al.. All. Piazzoli 6.5.

VOLPIANO (4-3-3): Loggia 5.5, Vetri 6, Signoriello 6 (22' st Bustreo 5.5), Ferone 5 (31' st Cornaglia sv), Lamantia 6, Cavallari 5.5, Lauritano S. 5.5 (35' st Sponzilli sv), Visciglia 6, Monteleone 6, Nicolini 6, El Kettani 5 (36' Burdisso 5.5). A disp. Lenisa, Salza, Pia, Chiazzolino. All. Parisi 5.5.

ARBITRO: Dossetto di Pinerolo 6.

COLLABORATORI: Babando di Collegno e Hosni di Torino.

AMMONITI: 26' Nicolini (V), 6' st Visciglia (V), 8' st Piroli (S), 19' st Lauritano S.[02] (V), 25' st Di Vanno (S), 49' st Patrono (S).

LE PAGELLE

San Mauro (4-4-2)

Grande 6 Non deve compiere grandi interventi, Infantino e Salerno tengono i pericoli molto lontani.

Massa 6 Nel primo tempo ha la meglio sugli uno contro uno estrosi di El Kettani.

20' st Fiora 6 Attento alla sua posizione, così si fa trovare pronto per chiudere di testa un cambio gioco di Visciglia diretto a Lauritano.

Pacelli 6.5 Ordinato, si sgancia poco ma in fase difensiva non manca una chiusura.

Talamo A. 6 Si fa sentire con personalità nel mezzo, gioca più di rottura in quanto il pallino del gioco è in mano agli avversari.

Infantino 7 Ormai con con Salerno giocano a memoria, sono sue lo giocate decisive della partita, salva un gol e realizza di testa la rete della vittoria.

Salerno 6.5 Si incarica della marcatura su Monteleone, ha la meglio non concedendogli mai un centimetro.

Di Vanno 6 Ancora non brillante, ma lo stesso prezioso per la sua duttilità nei diversi ruoli dell'attacco.

31' st Stocco 6 Interpreta bene il suo ingresso, poteva far qualcosa di meglio nell'occasione finale.

Pozzana 6 Nei due di centrocampo lavora come schermo ma non pare sempre nel vivo dell'azione.

22' st Patrono 6 Più dinamico e utile nel recuperare palloni e andare in pressione sul giro palla avversario.

Piroli 6 non trova la porta nel primo tempo, ma la sua gara a giocare di sponda è lo stesso positiva.

Fascio 7 Nel primo tempo inizia da esterno e raddoppia bene El Kettani, poi il suo mancino è sempre un brivido.

Chinaglia S. 6 Sua la prima conclusione della gara del San Mauro, per il resto è disponibile nel ripiegare.

12' st Barbati 6 Dà qualcosa in più dal punto di vista degli inserimenti dei centrocampisti, la lucidità arriverà.

All. Piazzoli 6.5 Non ha molto da costruire, il gruppo ormai gioca a memoria, il merito è aver già riportato entusiasmo a San Mauro.

Volpiano (4-3-3)

Loggia 5.5 Non sembra potersi rivelare una certezza tra i pali, molto timido nelle uscite alte resta molto con i piedi sulla linea di porta.

Vetri 6 Gioca stretto e si appoggi al compagno più vicino in sicurezza.

Signoriello 6 Tiene la posizione, alle volte perde il tempo per la sovrapposizione, cosa che sarebbe molto utile alla squadra invece.

22' st Bustreo 5.5 Deve crescere per prendersi quel ruolo in cui il suo apporto ad alti livelli e intensità sarebbe fondamentale.

Ferone 5 Non dà i giusti tempi alla squadra, fatica a farsi trovare nella posizione giusta per ricevere e nel primo tempo forza spesso una giocata verticale dove non c'è il corridoio per andare profondi.

Lamantia 6 Fa la sua gara, non va a contendere la palla alta a Piroli ma si stacca per non lasciare spazio agli inserimenti.

Cavallari 5.5 Si vede la poca esperienza, lui si che va a far la lotta con Piroli senza buoni risultati.

Lauritano S. 5.5 Gioca sempre largo e viene dentro a ricevere, proprio come dovrebbe, ma poi finisce lì.

Visciglia 6 Si fa vedere nel palleggio a centrocampo, gestisce con buoni risultati, ma non sempre riesce ad accorciare in appoggio a Monteleone.

Monteleone 6 Dura lotta in mezzo a due difensori che si sanno gestire benissimo un uomo, viene servito solo una volta in profondità ma è in fuorigioco.

Nicolini 6 Parte con la voglia di incidere e nei primi minuti da anche un po' di confusione, ma il suo ruolo centrale nella squadra non si discute.

El Kettani 5 Forse non è il caso di cercare sempre il dribbling elegante o ad effetto, di fatto non gli riesce mai e crea pericolose ripartenze per i suoi.

36' Burdisso 5.5 Più concreto del compagno, ma lo stesso poco incisivo nel servizio a Monteleone e sotto porto.

All. Parisi 5.5 Si vede quello che la squadra vuole sviluppare, ma a livello mentale manca un po' di sicurezza e qualche uomo chiave che si cariche delle responsabilità.