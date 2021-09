Santhià-Bianzè: Federico-Perinetti e anche quest'anno il derby d'esordio è sempre della squadra ospite

Ritorno felice per Ugo Yon al «Pairotto». Con il suo Bianzè il tecnico (pur costretto a dirigere la squadra da fuori per problemi burocratici di tesseramento), grande ex di turno sia da giocatore che allenatore, confeziona una vittoria pratica grazie a due stoccate agli albori di ogni frazione. Bravo Federico da piazzato, altrettanto Perinetti sotto porta. I granata di Giuseppe D'Agostino hanno fatto più errori e non sono riusciti a pareggiare i conti dopo la zuccata di Gallo. Qualche meccanismo da registrare c'è per entrambe le squadre, il lavoro di equilibrio maggiore pare interessare i padroni di casa, ancora con meccanismi da registrare nell’innescare l’interessante novità Mercandino.

Gioventù al potere Si parte con due undici di partenza nettamente giovani (padroni di casa con due classe 2003 ed un classe 2002 dentro da subito, oltre ad altri due fuoriquota; ospiti che ne portano nell’undici titolare addirittura sei, fermandosi a due classe 2002) e con un ritmo abbastanza alto da parte del Santhià, che però produce appena un colpo di testa di Mercandino, bloccato facilmente da Zollo. Chi segna è però il Bianzè: al 6' Osenga viene atterrato al limite dell'area e l'occasione è quanto mai propizia per Federico per caricare il destro e scavalcare la barriera. 0-1. La rete dà fiducia al team di Ugo Yon, che inizia ad apparire più propositivo nonostante la mancanza di un palleggiatore vero e proprio. Di contro le avanzate del Santhià sono piuttosto sterili e si spengono molte volte sulla linea di fondo nonostante la buona volontà di Manco.

Il Santhià rincorre Il rapido esterno al 28' si conquista un fallo in attacco che porta ad una sorta di corner corto. La palla piomba in area e Sebastiano Comotto indirizza velocemente verso la porta di Zollo, molto bravo a respingere. Mercandino manca poi il tap-in di testa. Il ribaltamento di fronte è rapidissimo e al 29' Osenga si presenta così dalle parti di Depperu cercando di piazzare il tiro in diagonale ma trovando la grande opposizione di gambe del portiere granata. Il Santhià si rifà vivo al 37' ancora dagli sviluppi di un calcio piazzato. Palla in mezzo da destra dalla bandierina e imperioso colpo di testa di Gallo che Zollo toglie dalla rete con un ottimo balzo. Chiude il tempo un tiro da fuori di Federico parato in due tempi da Zollo.

Doppio Bianzè Nella ripresa la gara vive di sussulti da subito, con poca manovra. Al 3' ci riprova Federico dalla sua mattonella e questa volta Depperu arriva sulla traiettoria e manda in corner. Non c'è molto spirito di iniziativa da parte della squadra di D'Agostino e all'8' su una ripartenza malamente incassata il classe 2002 Perinetti si presenta a tu per tu con Depperu e insacca di potenza. 0-2. Il Bianzè ora sembra poter gestire con pazienza. Questo perché il Santhià resta difettoso nell'ultimo passaggio e spadella in area molte punizioni sulle quali Zollo fa sempre buona guardia. Al 24' però Manco taglia bene la palla di destro e dopo una mischia in area Gallo infila Zollo. 1-2. I padroni di casa spingono e al 26' Riccardo Pairotto conclude forte ma sul fondo. Il Bianzè non è però alle corde e al 29' Pinton attacca la porta da destra, mette in mezzo dove Bigotti libera con affanno. I granata tentano il tutto e per tutto inserendo anche Zarmanian, ma Zollo nell'ultimo quarto d'ora respinge (su Sebastiano Comotto al 38') o blocca tutto e dalla parte opposta al 46' Depperu è graziato dall'attimo di ritardo sul quale Bernabino arriva seguendo un taglio da sinistra di Andrea Pasini. Ultima emozione di un match che vede il Bianzè invertire la tendenza al 3° anno dei derby di Coppa di Promozione. Questa volta sarà il Santhià a dover cercare la rimonta giovedì 16 nel ritorno.

IL TABELLINO

SANTHIÀ-BIANZÈ 1-2

RETI (0-2, 1-2): 6' Federico (B), 8' st Perinetti (B), 24' st Gallo (S).

SANTHIÀ (4-1-4-1): Depperu 6, Messina 6 (9' st Pairotto D. 6), Conti 6.5 (27' st Campana 6), Bigotti 6, Gallo 6.5, Comotto F. 6.5, Manco 6, Guala 6 (16' st Pairotto R. 6.5), Mercandino 6, Bahnane 6 (31' st Zarmanian 6), Comotto S. 6 (44' st Boscia sv). A disp. Pasteris, Rosso, Toniolo, Alessandrini. All. D'Agostino 6.

BIANZÈ (4-4-2): Zollo 7.5, Tornari 6, Valrosso 6.5, Geminardi 6.5, Corninaldesi 6, Federico 7, Osenga 6.5 (35' st Bernabino 6), Torrau 6.5, Pinton 6 (44' st Pasini sv), Urena 6 (12' st Pasini 6.5), Perinetti 7. A disp. Algieri, Rega, Parrinello. All. Costanzo 6.5.

ARBITRO: La Luna di Collegno 6.5.

COLLABORATORI: Ceppaglia di Torino e Ghiurca di Torino.

AMMONITI: Bigotti (S), Manco (S), Bahnane (S), Zollo (B), Corninaldesi (B), Federico (B), Urena (B), Perinetti (B).