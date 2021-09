Rivarolese-Torinese: le interviste a fine gara di Stefanetto e Dessena

Non poteva esserci antipasto migliore per il girone B di Promozione. Uno dei possibili duelli per la vetta del gruppo si è già mostrato in tutto il suo splendore nell'andata di coppa Promozione di domenica 5 settembre, che ha visto vincere la Rivarolese 2-1 in casa contro la Torinese. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: apre Celano da distanza ravvicinata, raggiunto poi da Colaianni dal dischetto. Decide il match il mancino a incrociare di Rizzuto, definendo la vittoria dei canavesani. Soddisfatti comunque entrambi gli allenatori che, nonostante le assenze (soprattutto sul fronte oronero) hanno già mostrato parecchi punti di forza delle proprie formazioni.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI GIANMARCO STEFANETTO (RIVAROLESE) NEL POST PARTITA

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI FRANCESCO DESSENA (TORINESE) NEL POST PARTITA