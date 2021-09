Cob 91-Bresso: Abd Alla su punizione non perdona, la fotogallery della vittoria dei ragazzi di Provasi

Prima uscita per cuori forti quella della Cob 91 e del Bresso. Partita spettacolare quella tra le formazioni di Maurizio Provasi e Roberto Manzo, autrici di un match ad alta intensità e con molti episodi. Due espulsioni (quella del portiere del Bresso Attianese nel primo tempo e quella di Strafezza della Cob nella ripresa a riequilibrare le forze in campo), due legni - entrambi colpiti dagli ospiti, un palo di Parmigiani e una traversa di Panin - ma soprattutto il gol decisivo di Alessandro Abd Alla, che aggira la barriera col mancino e firma l'1-0 finale per i padroni di casa.

Bene quindi la Cob 91 che porta a casa i primi 3 punti della sua stagione, il Bresso esce sconfitto ma al termine di una prestazione comunque positiva per atteggiamento e gioco proposto. A girare male sono stati gli episodi come commentato dal club stesso sul proprio profilo Instagram: «Sfortunato esordio stagionale per la prima squadra che a Cormano esce sconfitta per 1-0. Partita decisa da un episodio dubbio al 28’ del primo tempo che ha visto il nostro numero 1 Attianese essere espulso dopo un fallo palese a centrocampo non sanzionato. Nella ripresa, fermati anche da un palo e da una traversa, non riusciamo a trovare la via del gol».