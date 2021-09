Arcadia Dolzago-Casati Arcore: testa a testa durante tutto il primo tempo, Lorenzo Mita e Christian Capone con due reti portano in vantaggio la squadra ospite

Partita molto equilibrata quella giocata tra Arcadia Dolzago e Casati Arcore, soprattuto durante il primo tempo dove nessuna delle due squadre riesce a sottomettere l'altra. L'atmosfera è tesa e per quanto ci si sforzi tutto rimane statico. È con l'inizio del secondo tempo che finalmente la situazione si riscalda. Dopo i primi dieci minuti, un calcio d'angolo calciato da Matteo Gabellini in direzione dei compagni, crea il momento tanto atteso. Dalla ressa Andrea Bossotti, con un colpo di testa fa da sponda alla punta Lorenzo Mita che tira e porta in vantaggio la squadra. L'Arcadia Dolzago è in sofferenza e nel tentativo di reagire sfiora in maniera sfortunata, per ben tre volte la possibilità di capovolgere il risultato.

Tutti gli sforzi svaniscono quando intorno al 35' la squadra ospite segna il secondo gol. Con un'azione veloce, partendo dal fondo, Fanti salta l’avversario, arriva intorno all'area piccola, fa scivolare la palla in direzione di Christian Capone che riceve e con un tap-in uno contro uno contro il portiere segna. Contento il Direttore Sportivo Omar Bartlotta del Casati Arcore: «È stata una bella partita, molto intensa. L'Arcadia Dolzago ci ha dato del filo da torcere per tutta la durata del match nonostante il nostro vantaggio. I miei complimenti a tutti gli avversari».

ARCADIA DOLZAGO-CASATI ARCORE 0-2

RETI: Mita 10' st (C), Capone 35' st (C).