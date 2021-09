Aurora Olgiate-Muggiò: Cavalli e Cavalieri alla guida della vittoria degli ospiti

Una gara buona quella dell’Aurora Olgiate contro il Muggiò. Nonostante il Muggiò sia tra le squadre più accreditate per il campionato, l’Aurora ha dimostrato di poterle dare del filo da torcere. Scattanti, gli undici messi in campo dal tecnico Pirovano hanno reagito con diversi i tiri in porta soprattutto sul finale. Il Muggiò passa in vantaggio già dopo 10 minuti dall’inizio del match, grazie ad un calcio di rigore tirato da Gabriele Cavalli.

Il fine primo tempo si rivela tragico a causa di molti infortuni che costringono dei cambi e modificano l’atmosfera: nonostante ciò, al 46’ arriva una bella azione di Monteverde, che lancia in profondità verso Manuel Personè che in area piccola scarica su Mirko Cavalieri, il quale tira e segna. Nel secondo tempo l’Aurora è più aggressiva e decisa: al 22’ segna il numero 15 Simone Ferrari e a questo punto sembra quasi possibile sfiorare il pareggio alla fine, grazie ad un rigore che viene però annullato a causa di un fuori gioco.

AURORA OLGIATE-MUGGIO' 1-2

RETI: Cavalli rig. 10' (M), Cavalieri 46' (M), Ferrari 22' st (A)