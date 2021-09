Cheraschese-BSR Grugliasco: Gandino rimedia all'errore di Vittone, battesimo negativo per Frattolillo e i suoi

Non era sicuramente l'esordio che sperava il BSR Grugliasco, alla sua prima partita nel Girone C in questa stagione: il battesimo è infatti avvenuto sull'ostico campo della Cheraschese, dove ha perso per 1-0 a causa di una disattenzione difensiva nei minuti finali di gara. Una partita tiratissima, in cui la prima frazione di gioco ha visto dominare i padroni di casa, mentre nei secondi quarantacinque minuti sono emerse tutte le qualità dei torinesi, che hanno tenuto botta fino al 42', momento in cui, scordandosi in area il piccolo Matteo Gandino, hanno sciupato la propria bella prestazione e si sono fatti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con