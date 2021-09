Pozzomaina-Pastorfrigor Stay: vittoria nel segno dei ragazzi terribili di Mammola! Due '03 abbattono la corazzata di Perotti

Esordio col botto per i grigiorossoblù che in casa abbattono in rimonta la corazzata Pastorfrigor con due gol nella ripresa da parte dei più giovani in campo: Edoardo Covello e Emiliano Pavia, entrambi classe '03 promossi stabilmente fra i senior dal tecnico Mammola, rispondono alla rete di Margaglio avvenuta dopo appena 240 secondi dal fischio di inizio. Dopo 11 mesi si torna in campo con la Promozione e si va scena con una delle partite più interessanti della giornata: il Pozzomaina di Roberto Mammola ospita al campo dedicato al Presidente Porta di Via Monte Ortigara la Pastorfrigor Stay di Perotti...

