Valdruento-Union BB Vallesusa: le interviste a fine gara di Ligato e Foch

Stesso risultato, stessa partita e gol decisivo segnato da un difensore di testa. Non è un dejavù dell'anno scorso, ma è l'epilogo della partita tra Valdruento e Union Vallesusa: le aquile allenate da Rosario Ligato hanno vinto all'esordio in campionato per 1-0 grazie alla rete decisiva di Giuseppe Tigani al 5' della ripresa. Una bella gara tra due formazioni di qualità, che possono dire la loro anche per qualcosa di più di un semplice campionato di metà classifica. I valsusini saranno chiamati già dalla prossima domenica a una gara durissima contro la Torinese, mentre i rossoblù andranno in trasferta nella ostica Rivarolo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI ROSARIO LIGATO (VALDRUENTO) E SILVIO FOCH (UNION BB VALLESUSA)