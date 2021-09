Universal Solaro: in attacco arriva Mattia Gigilio

Il mercato di Promozione non si ferma mai. Dopo le due giornate di Coppa Italia e l'imminente inizio del campionato, l'Universal Solaro ha deciso di rinforzarsi ulteriormente: per l'attacco giallorosso è infatti in arrivo Mattia Giglio. Attaccante classe 199, Giglio porterà ancora più qualità al reparto avanzato di Antonio Cernivivo (che vanta giocatori di esperienza come Miculi e Fioroni).

Mattia Giglio è un giocatore che conosce bene il campionato di Promozione - specie girone A - visto che ha militato nella categoria con le maglie di Base 96, Uboldese e Meda (lo scorso anno nel raggruppamento B di Promozione). Un passato anche in Eccellenza con la maglia dell'Ardor Lazzate e anche un esordio in D (a soli 16 anni) con la maglia del Cantù, società presso cui Giglio ha cominciato a muovere i primi passi.

Ora la nuova avventura con la maglia dell'Universal Solaro, con i giallorossi che certamente vorranno dire la loro in campionato. Da non dimenticarsi la Coppa, dove l'Universal ha già fatto la "voce grossa" con il Gallarate (vittoria per 3-1): il 22 settembre i giallorossi si giocheranno il passaggio del turno nella gara casalinga contro la Solese.