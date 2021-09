Mirafiori-Pro Villafranca: Pasciuti e Monteleone rilanciano i Villans! Caprì in emergenza.

E' una Pro Villafranca troppo superiore quella che al "Giuseppe Corpo" supera per 0-2 un Mirafiori di Antonio Caprì molto rimaneggiato e a corto di uomini. Bastano un gol per tempo ai ragazzi di Giuseppe Bosticco per archiviare la trasferta torinese: ci pensa il fantasista mancino Enrico Pasciuti ad aprire le danze con un tap in solo da spingere in rete nella prima frazione e del bomber Danny Monteleone, integratosi alla perfezione nei meccanismi della Pro Villafranca, che nella ripresa chiude il match che taglia le gambe ad un Mirafiori che stava crescendo di pericolosità. Bulldogs in scioltezza. Esordio casalingo...

