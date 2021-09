Pedona-Carignano: Dalmasso regala i primi tre punti a Zappatore e spazza via le insicurezze con una rete all'ultimo istante

Termina la siccità di gol sul fronte Pedona, che in casa ha battuto il Carignano per 1-0 grazie alla rete del proprio capitano al terzo minuto di recupero. Ci ha pensato appunto Marco Dalmasso a scacciare via i fantasmi, mettendo finalmente sui binari giusti un percorso altalenante dei borgarini, reduci sì dalla doppia vittoria in Coppa contro la Cheraschese ma anche dalla netta batosta sul campo del Pancalieri Castagnole. Contro i biancorossi, invece, sono arrivati la reazione e soprattutto i tre punti, ai danni di un buon Carignano, sempre guardingo e ben compatto ma raramente pericoloso sotto porta: seconda sconfitta...

