Santhià-Arona: Cosentino fa reparto da solo, i lacuali si candidano per essere l'outsider del girone

Proprio come nelle intenzioni di metà settimana del proprio ds Pino Gallo, l'Arona riesce a sfatare il tabù Santhià (2 sconfitte in malo modo nelle 2 stagioni precedenti) e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Grande protagonista è l'attaccante Federico Cosentino, in dubbio prima della partita, e stoico a prendersi sulle spalle quasi tutto il reparto offensivo aronese tra conclusione e sponde per i compagni. Stoica comunque la resistenza del Santhià: il tecnico Giuseppe D'Agostino ha schierato una linea difensiva a 4 composta solo da classe 2002 e classe 2003. Inevitabilmente si è pagato dazio, ma è anche vero...

