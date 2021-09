Villa-Segrate: doppia rimonta dei gialloblù su calcio di punizione, Nasi e Samà rispondono a Caimi e Cannistrà

Finisce sul punteggio di 2-2 l'incontro tra Villa e Segrate valevole per la prima giornata del Girone E di Promozione. A firmare il risultato Caimi e Cannistrà per i padroni di casa e Nasi e Samà, entrambi da punizione, per gli ospiti. Le due squadre si erano già affrontate qualche settimana fa in occasione della Coppa Promozione, in un incontro terminato 2-0 in favore dei gialloblù. Partita equilibrata, dai ritmi intensi e con il risultato in bilico dall'inizio fino al fischio finale, ma che ha visto più volte ribaltamenti di fronte e soprattutto di equilibrio generale del gioco in fasi diverse...

