Mercoledì di Promo infuocato: la Rivarolese ne fa 4 alla Torinese, proseguono a punteggio pieno Valdruento e Lascaris

Un mercoledì pazzo nel girone B di Promozione. Il primo dei due infrasettimanali che andranno in scena nella "terza Eccellenza" ci ha regalato dei risultati clamorosi, ma anche e soprattutto due conferme in vetta: proseguono a punteggio pieno Lascaris e Valdruento, entrambe in vetta al girone a 9 punti. I bianconeri vincono la quarta partita consecutiva in stagione nel derby eterno contro l'Alpignano degli ex Berta e Pesce con un netto 3-0, firmato ancora una volta da Mattia Giambertone: l'attaccante del 2001 ex Chisola si è ritagliato uno spazio da leader nell'attacco pianezzese, segnando già 5 gol in 3 gare di campionato. Insieme ai bianconeri ci sono le Aquile di Druento, che nell'altro grande derby di giornata (contro il Pianezza) vincono di misura 1-0 con il gol di Riccardo Di Nunno, al primo centro con la casacca rossoblù. Non solo note liete per Ligato: il tecnico del Valdruento perderà per un lungo periodo Samuele Lovato, infortunatosi alla mandibola dopo pochi minuti di partita.

Il risultato più clamoroso è però quello tra Torinese e Rivarolese, atto terzo. Dopo il roboante 6-1 di solamente 6 giorni fa gli oronero crollano clamorosamente e rovinosamente con un netto 0-4, targato soprattutto dalla tripletta di uno scatenato Marco Capobianco. Troppi errori difensivi per i ragazzi di Dessena, chiamati adesso a rialzarsi dopo il solo punto nelle ultime due partite. Chi invece ha trovato il riscatto sono il Sanmauro e l'Ivrea, entrambe vincitrici in trasferta per 3-2: due gare tirate fino alla fine, che ha visto gialloblù e orange spuntarla nel finale rispettivamente su Ivrea Banchette e Barcanova. Un ottimo segnale per Piazzoli e Porrini, chiamate entrambe a un impegno ostico domenica contro Alpignano e Valdruento. Meno bene il Volpiano, che pareggia ancora (il terzo pari su 3 gare) contro l'ostico Charvensod, un risultato che sulla carta ci può stare, ma che comunque non fa ancora sorridere le Foxes, che vedono la vetta già lontana di 6 lunghezze. Chiudono la giornata Carrara-Caselle e Quincitava-Nolese, con le formazioni di Sorrentino e Vernetti che salgono entrambe a 6 punti, confermando l'ottimo momento di forma. Di conseguenza condannano all'ultima piazza del girone sia il Caselle che la Nolese, ancora ferme a 0 punti ma con una giornata in meno.

PROMOZIONE B, 3^ GIORNATA

Barcanova - Ivrea 2-3

Reti: 20' Sinato (I), 43' Dotelli (I), 1' st Chiarle (B), 45' st Mafthoui (B), 49' st Dotelli (I).

Carrara - Caselle 2-0

Reti: 35' Castellano, 4' st La Malva.

Ivrea Banchette - Sanmauro 2-3

Reti: 13' Massa (S), 21' Aut. Barbati (I), 45'+1 Rig. Di Vanno (S), 10' st Corso (I), 43' st Chinaglia (S).

Lascaris - Alpignano 3-0

Reti: 3' Marchesini, 30', 23' st Giambertone.

Quincitava - Nolese 4-0

Reti: 1' Giglio Tos, 28' Vignali, 32' st, 35' st Nicolasi.

Torinese - Rivarolese 0-4

Reti: 3' Celano, 22', 33' Rig., 16' st Rig. Capobianco.

Valdruento - Pianezza 1-0

Reti: 20' st Di Nunno.

Volpiano - Charvensod 1-1

Reti: 25' st Lovin (V), 45'+2 st Mammoliti (C).