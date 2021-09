Concorezzese-Casati Arcore: vincono i padroni di casa grazie al gol di Lovece e al colpo di testa di Sclapari, una doppietta ben sudata

La Concorezzese si porta a casa la partita, ma con poco margine di scarto vincendo con un 2-1 sul Casati Arcore. In comune entrambe le squadre hanno fatto un buon gioco corale e decisamente parecchi errori. La partita sarebbe potuta finire in maniera diversa, forse più devastante per gli ospiti, se non ci fossero state così tante palle alte e tiri mancati. L'espulsione dell'ultimo quarto d'ora di Scandalora non aiuta mentalmente gli ospiti a reggere il gioco contro i bianco rossi, che chiudono vincitori dopo un periodo sofferto. I giocatori di Nava potevano fare di più, sopratutto si potevano fare meno...

