Basso Pavese-Magenta: le squadre rimediano un punto ciascuno nella gara del botta e risposta tra Fassina e De Grandi

Una gara sofferta e molto combattuta quella che si è giocata tra Basso Pavese e Magenta e che termina 1-1. A risolverla sono De Grandi, al quale risponde dopo circa un quarto d'ora Fassina: una gara alla pari, con due squadre equilibrate che non si sono fatte sconti e che hanno cercato fino all'ultimo di chiudere i conti con un vantaggio sugli avversari. Tutto inizia in maniera scoppiettante: già dai primi minuti, infatti, le due compagini cercano di trovare lo spazio per andare al gol, cosa che succede intorno all'8' agli ospiti con De Grandi, che porta i suoi sull'1-0. ...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con