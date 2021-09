Busca-Pedona: il solito Isoardi risponde al colpo da biliardo di Boniello, il big match termina in pareggio

Né vincitori né vinti alla fine di quello che è stato l'incontro più atteso della terza giornata: Busca e Pedona non sono infatti andati oltre l'1-1, a testimonianza del grande equilibrio fra le parti venutosi a creare dopo l'espulsione (per somma di ammonizioni) del difensore borgarino Andrea Giuliano; un vuoto comunque ben colmato da Zappatore, che lottando per l'intero corso del secondo tempo in inferiorità numerica ha tenuto duro fino al 36', quando i grigi sono stati bravi ad approfittare di una errata disposizione dei difendenti avversari e hanno pareggiato i conti con la rete di capitan Davide Isoardi. Non...

