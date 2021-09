Cit Turin-Santostefanese: il tris del "Papu" apre la valanga biancoblù! E' crisi rossoverde

Che Cit Turin-Santostefanese fosse una partita importante per poter capire le reali potenzialità e ambizioni delle due compagini, è cosa certa. Il Cit del tecnico Calaciura è chiamato a battere un colpo dopo le sconfitte brucianti delle scorse settimane mentre i biancoblù di Isoldi vogliono riscattare il pareggio contro l'Asca di una settimana fa balzando in testa, per almeno una mezz'ora in attesa delle altre gare. Effettivamente i ragazzi da Santo Stefano Belbo rispondono alla chiamata e lo fanno con ben 5 reti con Mondo, il capitano Andrea Onomoni e la tripletta perfetta di Federico "Papu" Gomez. Brutto passo falso...

