Lentatese-Gallarate: Meroni su rigore risponde al vantaggio di Mussafir, è pareggio all'Ottavio Bugatti di Lentate

Partita dura, maschia quella tra Lentatese e Gallarate al Centro Sportivo Ottavio Bugatti di Lentate. Sotto il diluvio universale entrambe le squadre lottano per vincere. Nella prima partono meglio gli ospiti, che vanno in vantaggio meritatamente. Rispondono subito i padroni di casa pareggiando i conti a metà primo tempo. Nella ripresa però il Gallarate è costretto a rimanere in dieci uomini per l'espulsione di Spitaleri, ma riesce a difendersi con i denti e a portare a casa un punto importante. Due punti persi forse per la Lentatese, che in 11 contro 10 non è mai riuscita ad essere cinica e...

