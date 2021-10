Trofarello-Ovadese: è Arcari-mania per i biancorossi! A Raimondi non basta la testata di Barletto

Al Comunale Valentino Mazzola di Trofarello si respira l'aria del vecchio buon calcio di provincia perché va in scena una delle partite più interessanti della domenica: la squadra di casa di Giuseppe Franco, capolista a punteggio pieno, ospita i nerostellati da Ovada Ligure di Stefano Raimondi alla ricerca di punti essenziali per scalare una classifica corta, ma molto intasata. Tre punti troppo importanti che il Trofarello non si lascia scappare grazie al bomber biancorosso Lorenz Arcari, autore di una doppietta sullo scadere di entrambe le frazioni di gioco che taglia le gambe all'Ovadese, andato anche in vantaggio dopo pochi minuti...

