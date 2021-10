Torinese, esonerato Francesco Dessena dopo la sconfitta contro l'Ivrea

Questo è uno dei classici casi in cui si può dire "era nell'aria". La Torinese ha deciso di sollevare dal proprio incarico Francesco Dessena, al termine di un weekend nero iniziato con la pesante sconfitta (soprattutto sul piano prestazionale) contro l'Ivrea.

Troppo pochi i 5 punti raccolti in altrettante partite, frutto di una sola vittoria (contro l'ultima in classifica Nolese), due pareggi e due sconfitte. Sono quest'ultime a fare soprattutto scalpore: gli oronero hanno perso due scontri diretti pesanti contro Rivarolese e appunto Ivrea, incassando un totale di 7 gol e segnandone solamente uno con il solito Jacopo Tozzi. Viste le ambizioni della società nel voler centrare la promozione in Eccellenza gli 8 punti di stacco dalla vetta occupata dal Valdruento iniziavano già a pesare.

«Non vogliamo farci prendere dalla fretta scegliendo soluzioni affrettate - dichiara il presidente oronero Sante Squillace - Il Direttore Pregnolato sta facendo le sue valutazioni, così come le sta facendo l'intera società. Evidentemente il grande nome serve relativamente a poco, quindi meglio valutare bene e con calma il profilo giusto». Per ora l'unica notizia certa è il nome dell'allenatore oronero ad interim, che sarà Roberto Mancin: il tecnico dell'under 17 guiderà gli allenamenti di inizio settimana fino alla trasferta di mercoledì sera in Valle contro lo Charvensod.