La sesta giornata di Promo regala sorprese: impresa Valdruento a Volpiano, 4-4 pirotecnico tra Union e Banchette

Una pazza serata di ordinaria Promozione. Nel mercoledì sera che ha fatto da cornice al secondo e ultimo infrasettimanale del girone B di Promo si è visto un po' di tutto: da pareggi pirotecnici a grandi e inaspettate vittorie, che hanno confermato le posizioni in vetta alla classifica.

Continua a guardare tutti dall'alto il sempre più titanico Valdruento, che come ultima fatica di Ercole può contare la vittoria in trasferta contro il Volpiano, una delle due formazioni rimasta ancora imbattuta nel girone. Le prime due reti con la casacca druentina dell'ex Pro Villafranca Stefano Gualtieri sono pesantissime, vista e considerata la caratura dell'avversario: i biancoblù di Lollo Parisi non sono riusciti a sfondare il muro delle Aquile, che confermano lo score pazzesco di una sola rete subita (nella sconfitta contro l'Ivrea) e di ben 5 clean sheet. Solo Pancalieri e Scarnafigi, tra Eccellenza e Promozione, hanno lo stesso score della formazione di Ligato.

Alle spalle dei rossoblù si confermano le 3 grandi e momentanee antagoniste: Lascaris, Sanmauro e Quincitava. I bianconeri regolano senza troppi patemi d'animo il Barcanova grazie all'ennesima doppietta di Giambertone (8 reti in campionato, top scorer dei 4 gironi della categoria); i gialloblù di Piazzoli superano in trasferta il Caselle con la doppietta di Andrea Fascio; i nerostellati invece passano sul complicato campo del Pianezza con un rotondo 3-1 firmato Pinet, Vignali e Zoppo.

A prendersi la scena è anche e soprattutto il clamoroso risultato di Bussoleno, che ha visto 8 reti totali tra Union e Ivrea Banchette. Il 4-4 maturato tra le formazioni di Foch e Falcone ha dell'assurdo: gli eporediesi vanno avanti 0-3 in 20' (Wynants, Yon e Guarnero), i valsusini reagiscono e dal 28' al 2' della ripresa ribaltano tutto andando sopra 4-3 (rete di Botto e tripletta di Pereno), salvo poi farsi raggiungere al 13' del secondo tempo da D'Agostino. Una mezza beffa per l'Union, che guadagna comunque un punto non solo su Caselle, Pianezza e Barcanova, ma anche sulla Nolese, sconfitta 2-1 dall'Alpignano che, nonostante qualche fatica di troppo, riesce a rilanciarsi in classifica.

Molto bene la Rivarolese, uscita vincitrice in extremis in casa contro il Carrara (gol decisivo di Gabriele Parla); molto male invece la Torinese, che incassa un'altra sconfitta in trasferta contro lo Charvensod: la doppietta di Thomain condanna gli oronero al 12° posto, in attesa di scoprire il prossimo allenatore (Andrea Caricato e Riccardo Rista tra i nomi più caldi).

PROMOZIONE B, 6^ GIORNATA

Barcanova - Lascaris 1-3

Reti (0-1; 1-1; 1-3): 6' D'Alessandro (L), 42' Foxon (B), 2' st, 48' st Giambertone (L).

Caselle - Sanmauro 0-2

Reti: 15' st rig., 30' st Fascio.

Nolese - Alpignano 1-2

Reti (1-0; 1-2): 14' aut. Di Fiore, 49' Zigliani (A), 40' st Viano (A).

Pianezza - Quincitava 1-3

Reti (0-1; 1-1; 1-3): 11' Pinet (Q), 30' Cestone (P), 43' Vignali (Q), 44' st Zoppo (Q)

Rivarolese - Carrara 2-1

Reti (1-0; 1-1; 2-1): 30' Rizzuto (R), 32' st Monteleone (C), 49' st Parla (R).

Union BB Vallesusa - Ivrea Banchette 4-4

Reti (0-3; 4-3; 4-4): 6' Wynants (I), 18' Yon (I), 20' Guarnero (I), 28' Pereno (U), 31' Botto (U), 33', 2' st Pereno (U), 13' st D'Agostino (I).

VDA Charvensod - Torinese 2-0

Reti: 25', 35' st Thomain

Volpiano - Valdruento 0-2

Reti: 20' st, 30' st Gualtieri.