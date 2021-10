Vighignolo-Magenta: la fiammata di Drago nel finale decide una sfida che si accende nell'ultimo quarto d'ora

Un finale thriller, conclusione inaspettata di una partita che per 75 minuti è stata ai limiti del soporifero, per poi regalare tutti i sussulti nel suo epilogo. La gara lancia il Magenta momentaneamente al comando del girone F, in attesa delle risposte di Sedriano e Assago, impegnate in trasferta. Per il Vighignolo amaro in bocca: quarta sconfitta consecutiva, ma mai come questa volta avrebbe meritato di uscire con un punto in tasca. Resta la bella reazione e l'aver tenuto testa alla squadra favorita per la vittoria del campionato.

La sfida, come preannunciato, non regala sprazzi degni di nota, eccetto la perla su punizione di Pedrocchi, che al 12' rompe l'equilibrio. A parte ciò, la partita vede due compagini che giocano a ritmi molto bassi, con tanti errori di misura da parte dei padroni di casa nei lanci dalle retrovie, e poca concretezza da parte degli ospiti al momento della conclusione. Lolli è il più mobile da una parte, mentre dall'altra si cercano costruzioni collettive che non danno i frutti sperati. Al minuto 30 del secondo tempo, però, la partita prende una piega imprevedibile: proprio il numero 9 della squadra di Baroni riesce a replicare a Pedrocchi, e con una punizione micidiale punisce Catena. Tra il 37' e il 38', poi, accade di tutto: approfittando di un errore in uscita proprio del numero 6 del Magenta, è Bascapè ad avventarsi sulla sfera e a depositare il pallone del vantaggio, che dura appena 60 secondi, in quanto Italia è lesto ad approfittare dell'azione imbastita dai suoi subito dopo la rete subita. Sembra una gara avviata sul pari, ma una decisione discutibile del direttore di gara Scalvi ribalta tutto: decretato un corner che non sembrava esserci, dagli sviluppi dell'angolo è la zuccata di Drago che permette a Diana di strappare il successo. Vighignolo a testa alta, Magenta che prosegue la sua andatura.

IL TABELLINO

VIGHIGNOLO-MAGENTA 2-3

RETI (0-1; 2-1; 2-3): 12' Pedrocchi (M), 30' st Lolli (V), 37' st Bascapè (V), 38' st Italia (M), 46' st Drago (M).

VIGHIGNOLO (3-5-2): Tacchella 6.5, Trabacchi 6, Dell'Orto 5.5, Turconi 6.5, Airoldi 6.5, Battaglia 6.5 (41' st Bonsignore sv), Shaqiri 5.5 (7' st Giannettino 6.5), Bascapè 6.5, Lolli 7, Azzarone 6.5, Petrolà 6. A disp. Agosto, Lavano, Restelli, Moi, Allegretti, Preatoni. All. Baroni 6.

MAGENTA (4-3-3): Catena 6, Villani 6.5, Decio 6.5, Garavaglia 6 (24' Chiodini 6), Drago 6.5, Pedrocchi 6.5, Marrapodi 6 (15' st Fulciniti 6.5), Perotta 6 (33' st Arosio sv), Ferrario 6.5 (22' st Mirelli 6), Garavaglia 5.5 (10' st De Grandi 6), Italia 6.5. A disp. Nepuloni, Lopez, Botturi, Dosseni. All. Diana 6.5.

ARBITRO: Scalvi di Lodi 5.

AMMONITI: Trabacchi (V), Dell'Orto (V), Turconi (V), Lolli (V), Azzarone (V), Bonsignore (V), Drago (M).