FBC Saronno-Universal: gli Amaretti di Taroni calano il tris a Cernivivo

Gara entusiasmante e sempre viva quella tra Saronno e Universal. Gli uomini di Taroni partono forte, vengono ripresi dai giallorossi ma nel momento peggiore tornano in vantaggio grazie ad una grandissima punizione di Milazzo dalla distanza. 3-1 il risultato finale in favore degli Amaretti. Come già detto i padroni di casa passano in vantaggio dopo un minuto con Iacovelli, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite. L'atteggiamento degli uomini di casa cambia visto il precoce vantaggio: l'Universal guadagna a questo punto campo e di conseguenza macina occasioni da gol. L'unica vera occasione per il Saronno in ripartenza al 40' con Ballabio...

