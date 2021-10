Villarbasse-BSR Grugliasco: trionfo dei padroni di casa grazie alla rete decisiva di Peretto

Una sfida molto intensa, caratterizzata da molte interruzioni di gioco, ha visto trionfare di misura il Villarbasse con la rete decisiva del subentrato Peretto. Sin dall'inizio, i padroni di casa cominciano con la giusta attitudine la partita, cercando di mettere subito pressione alla difesa avversaria. La squadra di Frattolillo reagisce a sfiora la rete del vantaggio con D'Agostino, che calcia la punizione perfetta colpendo però l'incrocio dei pali. Dopo lo spavento, la formazione di Lucibello torna a pressare nella metà campo avversaria, soprattutto con Federico Miraglio, in grado di fare reparto da solo come punto di riferimento in attacco, senza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con