Torinese, non solo Chiatellino: se ne vanno anche Colaianni e Moretti

Delle conseguenze sicuramente importanti, che fanno piovere ulteriormente sul bagnato. Dopo l'esonero di Francesco Dessena e una situazione in classifica ancora critica la Torinese saluta ufficialmente tre pezzi grossi della propria rosa, ovvero Iacopo Chiatellino (già ufficializzato come nuovo acquisto dell'Albese, come scritto sul giornale di lunedì), Fabio Moretti e Luca Colaianni.

Essere al tredicesimo posto dopo 7 giornate non era sicuramente nei piani della società di Sante Squillace, la quale era partita con l'unico obiettivo di centrare la promozione in Eccellenza. A parte poche occasioni (come il 6-1 in coppa rifilato alla Rivarolese e la vittoria sulla Nolese) la stagione degli oronero è stata tutt'altro che felice, fino ad arrivare al conseguente esonero di Dessena. Il nuovo tecnico non è ancora stato ufficializzato (il candidato numero uno è al momento Michele Cortassa, sorpassato Andrea Caricato) e nei due match senza nuovo allenatore (uno con il tecnico dell'Under 17 Roberto Mancin, l'altro con il solo dirigente Matteo Tabbia in panchina) la svolta non è arrivata. L'addio di 3 elementi importanti come Chiatellino, Moretti e Colaianni non fa sorridere, ma è anche doveroso dire che nessuno dei tre è riuscito ad incidere concretamente nelle 9 gare ufficiali disputate da settembre a oggi. A parte Jacopo Tozzi e pochi altri la rosa di qualità composta in estate non è stata in grado di mostrare il suo valore e la scelta più logica, a questo punto, non poteva che essere la separazione tra le parti.

L'impegno di coppa infrasettimanale contro il Sanmauro si avvicina e la situazione in casa Torinese non accenna a migliorare. Vedremo se dal mercato arriverà qualche colpo per provare a cambiare marcia il prima possibile.