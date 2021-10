Andata dei sedicesimi di coppa Promozione: i primi verdetti dei match infrasettimanali

Una stagione intensissima che non accenna a fermarsi. Pronti via ed ecco un altro giro di partite infrasettimanali, con l'andata dei sedicesimi di finale di coppa Promozione. Programma scaglionato da martedì 12 ottobre a giovedì 14 ottobre, con un unico "posticipo" (BSR Grugliasco - Cavour) in programma per giovedì 21 ottobre.

L'unico anticipo di martedì vede il pirotecnico pareggio per 3-3 tra Carignano e Sommariva Perno, in una gara da montagne russe. Aprono le danze i biancoverdi con Alberto Gili al 2', subito raggiunto da Alessandro Savino; nella ripresa Veglio riporta in vantaggio i sommarivesi, durato solamente pochi minuti prima del momentaneo 2-2 di Andrea Barbero. Il gol di Tarable sembrava aver indirizzato la gara a favore degli ospiti, ma ancora Barbero ha chiuso il match sul definitivo 3-3.

Il mercoledì sera tutto dedicato alla "zona nord" del Piemonte, con 2 gare del girone A e tutte e 4 le gare del girone B. Spicca il successo del Valduggia nel girone A, vittorioso per 1-0 in casa contro la capolista Arona: decide la rete a inizio ripresa dell'attaccante classe 2001 Pietro Caldi, al primo centro stagionale con la casacca dei vercellesi. Nell'altra gara del girone, il big match tra Dormelletto e Città di Cossato, ad aggiudicarsi il primo atto sono i biancoblù, che superano 2-0 i biellesi con le reti di Rossi e Albanese. Nel gruppo B altro colpo da novanta del Sanmauro, vincente nella trasferta sul campo della Torinese per 2-0: Piazzoli e i suoi ragazzi hanno ipotecato il turno, superando gli oronero del nuovo allenatore Michele Cortassa, che sembrano una squadra in crescita rispetto alle ultime uscite. Occhio però al risultato finale: con ogni probabilità la Torinese otterrà il 3-0 a tavolino, vista la presenza in campo tra le fila del Sanmauro di Alessio Patrono, squalificato per somma di ammonizioni dal turno precedente. Bene anche l'Ivrea, vittorioso 3-1 in rimonta in casa contro lo Charvensod: nonostante lo svantaggio iniziale siglato da Mammoliti gli orange riescono a ribaltarla grazie alle reti di Vitale, Luca Soster e Trovato, che mettono la strada in discesa verso gli ottavi di finale. Altro stop per la seconda in classifica Valdruento, che incappa nella seconda sconfitta stagionale nella trasferta di Banchette: la formazione di Falcone continua a volare in coppa, grazie a un grande 2-1 rimontando la rete iniziale di Scopelliti grazie a Lanza e Sabolo. Chiude il pari per 1-1 tra Pianezza e Union Vallesusa: avanti i rossoblù di Musso con Lavina, raggiunti nei minuti di recupero del secondo tempo da Gianluca Bertuzzi.

Appuntamento a giovedì 14 per le altre partite dell'andata dei sedicesimi di finale.

COPPA PROMOZIONE, ANDATA SEDICESIMI DI FINALE

GIRONE A

Bianzè - Briga GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

Briga - Omegna GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

Dormelletto - Città di Cossato 2-0

Reti: 7' st Rossi, 49' st Albanese

Valduggia - Arona 1-0

Reti: 7' st Caldi

GIRONE B

Ivrea Banchette - Valdruento 2-1

Reti (0-1; 2-1): 15' Scopelliti (V), 10' st Lanza (I), 20' st Sabolo (I).

Ivrea - Vda Charvensod 3-1

Reti (0-1; 3-1): 15' st Mammoliti (V), 18' st rig. Vitale (I), 27' st L.Soster (I), 40' st Trovato (I).

Pianezza - Union BB Vallesusa 1-1

Reti (1-0; 1-1): 7' st Lavina (P), 48' st G.Bertuzzi (U).

Torinese - Sanmauro 0-2

Reti: 10' Stocco, 44' Di Vanno.

GIRONE C

BSR Grugliasco - Cavour GIOVEDI' 21 OTTOBRE H.20.30

Carignano - Sommariva Perno 3-3

Reti (0-1; 1-1; 1-2; 2-2; 2-3; 3-3): 2' Gili (S), 3' Savino (C), 20' st Veglio (S), 22' st Barbero (C), 34' st Tarable (S), 44' st Barbero (C).

Montatese - Pedona GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

PancalieriCastagnole - Villafranca GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

GIRONE D

Asca - Trofarello GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

Ovadese - Pastorfrigor Stay GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

Santostefanese - Pro Villafranca GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30

SG Chieri - Valenzana Mado GIOVEDI' 14 OTTOBRE H.20.30