Girone E: Migliavacca e Dognini si portano a casa il pallone, Soresinese al top, i primi guizzi di Bresso e Villa, colpaccio Segrate

Se al posto del rettangolo di gioco ci fosse stato un tavolo da gioco, l’effetto sarebbe stato il medesimo: Soresinese e Club Milanese rifilano due poker, rispettivamente nei confronti di Senna Gloria e La Spezia, che valgono il primo distacco della stagione. La prima è al comando a punteggio pieno, con una difesa bucata per la prima volta in campionato, al quale fa da contraltare una prestazione offensiva mostruosa nel primo tempo. La seconda ringrazia invece un Migliavacca formato top. Primo stop per il Tribiano contro un Segrate che veste sempre più i panni di “ammazzagrandi”, mentre Barona Sporting e...

