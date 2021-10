Trofarello, biancorossi insaziabili: Alessio Leo approda alla corte di Giuseppe Franco

E' un Trofarello insaziabile quello che Nunzio Sinopoli e Giuseppe Franco stanno costruendo e i risultati in campo si vedono eccome: in testa alla classifica del Girone D davanti a corazzate del calibro di Luese Cristo, Pro Villafranca, Asca, Santostefanese &co., l'armata biancorossa del tecnico Franco vanta un record di 4 vittorie e 1 sconfitta inflittagli dall'Asca di Usai nell'ultimo turno di campionato.

E per non calare la tensione dopo l'ultima battuta d'arresto, la dirigenza del Trofa, con il DS Nunzio Sinopoli in prima fila, batte un colpo importante e di grande prospettiva: Alessio Leo.

L'attaccante classe 2002 in arrivo dal Settimo va a rinforzare un parco attaccanti con una folta concorrenza e già molto competitivo e giovane formato da Arcari, Borgoni e De Nittis. Il curriculum vitae di Alessio parla chiaro: partito dal settore giovanile della Pro Eureka, Leo convince tutti segnando fiumi di gol, fino al grandissimo record di 36 reti messo a segno con gli Allievi fB blucerchiati di Fabio Isaia. Dopo l'anno da incorniciare il passaggio al Chisola e infine alla Juniores Nazionale del Bra di Beppe Pisano, in cui mette a segno 14 gol che gli valgono la chiamata (e l'esordio) in Serie D con la casacca giallorossa.

"Lo seguo da quando ha messo piede in D. Oggi deve ritrovare un po' di serenità e cercheremo di dargliela noi senza pressioni - afferma un energico Sinopoli - Ha delle doti impressionanti che gli permettono di coprire tutti i ruoli dell'attacco, quindi sia prima che seconda punta ma anche trequartista". Franco può dunque contare su un nuovo bomber con un gran fiuto del gol per puntare sempre più in alto.