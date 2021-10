I verdetti dei Sedicesimi: Muggiò e Alagna forza cinque, tante le sfide decise ai calci di rigore

Non mancano i gol nel quadro dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia, soprattutto quelli realizzati dagli undici metri, decisivi in un terzo dei casi per stabilire il passaggio del turno dopo la parità dei tempi regolamentari. Ne sanno qualcosa le formazioni dei gironi E ed F, ad eccezione dell'Alagna, che annichilisce 5-1 il Robbio, così come fa anche il Muggiò con il BM Sporting. Prima di vedere più nel dettaglio le squadre qualificate agli Ottavi, che si terranno mercoledì 10 novembre, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per...

