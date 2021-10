Torinese-Sanmauro, niente 3-0 a tavolino per gli oronero: manca il preannuncio di ricorso

Termina con un nulla di fatto il ricorso fatto dalla Torinese dopo il match di coppa Promozione giocato mercoledì 14 contro il Sanmauro. Nella gara, terminata 2-0 a favore di Piazzoli, era sceso in campo Alessio Patrono, che però era stato squalificato per somma di ammonizioni (vedasi Comunicato Ufficiale numero 20 del 17 settembre). Il ricorso da parte degli oronero era più che lecito, ma un errore nell'iter burocratico non ha portato a buon fine tutta la procedura.

Secondo il Comunicato Ufficiale numero 30 pubblicato ieri, venerdì 15 ottobre, il Giudice Sportivo, l'Avvocato Antonella Reggio, ha ritenuto inammissibile il ricorso della Torinese, poiché «il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara (giovedì 14 ottobre, ndr); il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. Ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte, ritenuto che il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso, delibera l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società TORINESE 1894 e l'omologazione del risultato ottenuto sul campo».

Resta comunque la squalifica (sempre per somma di ammonizioni) per Alessio Patrono, che non dovrà scendere in campo per la gara di ritorno al Parco Einaudi.