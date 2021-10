Accademia Inveruno-Fbc Saronno: Pieri risponde a Martini, il big match finisce in parità

Un punto di distanza fra Accademia Inveruno e Fbc Saronno, rispettivamente terza e seconda forza del girone: come il migliore dei big match, la gara finisce in parità. Al gol di Martini risponde quello di Pieri. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento in campionato: gli amaretti di Taroni sono caduti solamente nella prima giornata al cospetto della Solbiatese, mentre i gialloblù di Grassi non hanno mai subito una sconfitta, ma nell'ultima giornata hanno pareggiato con il Valle Olona (2-2) facendosi recuperare (l'Accademia Inveruno era infatti avanti per 2-0). Poche occasioni, equilibrio sovrano. Il primo squillo arriva dopo 120...

