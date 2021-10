Casalpusterlengo-Barona: Guaitamacchi vince e convince all'esordio in panchina, mentre Arena fa 250 in carriera

Guaitamacchi vince e convince all’esordio con il Casalpusterlengo. I suoi ragazzi offrono una gran prestazione e vincono meritatamente 3-0 un match importantissimo in chiave play off. Il tecnico, ex Codogno e Sancolombano (in entrambe le squadre ha raggiunto la promozione in Eccellenza) ha già allenato molti elementi della rosa dei casalini. Sono proprio loro a trascinarlo alla vittoria. Visigalli conquista il rigore, trasformato con freddezza da Arena, al duecentocinquantesimo gol in carriera. Farina (già allenato al Bano) chiude la contesa con la rete del 3-0. In mezzo alle reti degli ex gemelli del gol di quel Sancolombano targato Guaitamacchi, il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con