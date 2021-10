Muggiò-Altabrianza: Cavaliere, Brighenti e Personè per il tris da sogno, i gialloblù fanno loro il big match

Il Muggiò domina e si porta a casa 3 punti pesantissimi in ottica primo posto battendo per tre reti a uno l’Altabrianza, concorrente diretta per la vittoria finale. Non c’è mai stata partita fra le due squadre con i padroni di casa in vantaggio già nel primo tempo e bravi a chiudere le ostilità nella ripresa. La rete ospite arriva solamente nel finale di match, utile solo a rendere meno pesante il passivo. Dominio gialloblu. Il Muggiò è in giornata di grazia e fin dalle prime battute è chiaro che la squadra di Natobuono abbia approcciato al match con la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con