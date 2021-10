Trofarello-Santostefanese: l'eurogol del Papu abbatte i biancorossi! A Franco non basta Petiti

Sono solo quattro i punti di differenza tra Trofarello e Santostefanese mentre sono ancora più sottili quelle che si vedono al Valentino Mazzola di Trofarello. La sorpresa biancorossa, che ormai sorpresa non è più dopo la reazione alla prima sconfitta stagionale e la rivincita in Coppa contro un Asca strapazzato, ospita la corazzata biancoazzurra di Isoldi, che in settimana ha abbattuto la Pro Villafranca, è chiamata a riscattare gli ultimi due risultati non entusiasmanti in campionato. Al triplice fischio è solamente 1 il punto di distanza al termine di un big match da applausi deciso a 60 secondi dal 90°...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con