Atletico CVS: un colpo da novanta alla corte di Guido Viandanti, il centrocampo di Sesto Ulteriano trova il suo gioiello in Mattia Negri

L’Atletico CVS si regala un pezzo pregiato da innestare nella rosa a disposizione di Guido Viandanti. Il nome nuovo è quello di Mattia Negri, classe 1994, centrocampista che può vantare numerose apparizioni in Serie D. Nel suo percorso giovanile ha vestito casacche di società gloriose quali Mantova, Hellas Verona e Santarcangelo. Nella stagione 2013/14 ha esordito con la Virtus Castelfranco in Serie D, segnando un gol. Nell’ultima annata è stata una delle pedine chiave della Castellanzese, che ha disputato una stagione fenomenale chiudendo al secondo posto e vincendo i playoff. Adesso la scelta di scendere di categoria e tentare una sfida tutta nuova. L’Atletico CVS ha adesso dalla sua parte un giocatore che alza il livello tecnico complessivo e potrebbe rappresentare la svolta in un girone di Promozione che è altamente imprevedibile.

Viandanti si è espresso sul suo approdo: «Avevamo avuto un primo contatto a inizio settembre. Poi, sistemate alcune situazioni reciproche, abbiamo trovato l'accordo. Per noi è un valore aggiunto, anzi, quasi mi sento di dire che non ci aspettavamo di avere tra le nostre fila un profilo di tale livello. Speriamo che la nostra collaborazione sia proficua per entrambe le parti. Lui è una persona eccezionale e mi auguro che possa fornire il suo contributo non solo sul campo ma anche nell'aiutare i più giovani del nostro gruppo».