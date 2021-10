Villafranca, Pronino corre ai ripari in difesa e pesca dalla diretta concorrente Carmagnola per sostituire Scaglia

L'inizio della bassa stagione, è un dato di fatto, corrisponde sempre ai primi acciacchi e ai primi importanti infortuni. Anche in casa Villafranca bisogna perciò correre ai ripari visto l'insorgere di un lungo stop per Gioele Scaglia: il difensore (in forza presso i giallorossi dalla stagione 2016/2017) dovrà stare lontano dai campi di calcio per svariato tempo a causa di un problema alla schiena, costringendo la dirigenza a intervenire sul mercato. Per sopperire all'assenza del giocatore classe 1997, infatti, il DS Marcello Pronino ha ufficializzato l'acquisto di Giacomo Ranieri, difensore nato nel 1996 proveniente dal Carmagnola: dopo circa quattro stagioni spese presso la corte bianco-azzurra e con tre presenze accumulate in questo avvio di stagione (spalmate in 178 minuti, subentrando due volte e partendo titolare in una sola occasione) il giocatore si trasferisce presso il diretto concorrente Villafranca. «Ci siamo trovati di fronte a questa defezione di Scaglia, un ragazzo per noi importante che purtroppo ha riscontrato un infortunio alla schiena piuttosto grave - ha commentato il Direttore Sportivo villafranchese - Parlandone con il tecnico Caputo, si è constatato che eravamo piuttosto stretti nel reparto difensivo, specialmente per quanto riguardava i difensori centrali, di conseguenza, ci siamo buttati sull'occasione Ranieri, che è arrivato al volo da noi: è un difensore in più che si aggiunge alla nostra già competitiva rosa e che, grazie all'entusiasmo che porta, ci darà una considerevole mano a fronteggiare le altre corazzate del girone per raggiungere i playoff».

Per l'ex-Infernotto si apre dunque una nuova esperienza, dopo quella passata sotto la guida di Sandro Contieri (il quale si è dimostrato dispiaciuto per tale "perdita" ma che ha comunque dispensato parole di elogio e di auguri verso il ragazzo): un nuovo capitolo per aiutare il Villafranca a consolidare, se non addirittura a migliorare, l'attuale quarto piazzamento in classifica.