ColicoDerviese, il rumoroso ritorno di Pasquinelli: «L'esperienza in Veneto mi è servita per maturare»

Tre stagioni tra Giovanissimi e Allievi, poi il salto in Promozione e ora il ritorno in gialloblù dopo due anni in Serie D. La storia tra Mattia Pasquinelli e la ColicoDerviese si arricchisce di un nuovo capitolo, e le prime pagine fanno presagire un bel racconto: 5 gol in 8 partite, di cui 2 nella sfida di settimana scorsa con la Casati Arcore per accedere agli Ottavi di Coppa. «Sono contento di questo inizio di stagione, anche se ho avuto tante occasioni in campionato che non sono riuscito a sfruttare, un po' sfortuna un po' per altro. - racconta il...

