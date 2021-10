Arcadia Dolzago-Muggiò: larga vittoria per gli ospiti sotto il segno di Campanella

Una partita a senso unico quella che ha visto affrontarsi l'Arcadia Dolzago e il Muggiò nel girone B del campionato promozione. Gli ospiti vincono per 5-0 contro l'undici di Zaramella, mai in partita e incapace di impensierire gli avversari. Nella buona prova generale da parte degli ospiti, si segnala la straordinaria prestazione del terzino Davide Campanella, migliore in campo. Muggiò che trova la quarta vittoria in cinque gare e si conferma essere la squadra da battere. L'unica nota negativa da segnalare per i ragazzi di Natobuono è l'infortunio di Morabito, uscito dal campo dolorante al 26esimo del primo tempo. Per...

