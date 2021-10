Azzurra-Sommariva Perno: la fenomenologia di Fenoglio secondo Burgato, battuti i biancoverdi con un risultato perfetto

L'Azzurra dopo sette giornate trova la prima vittoria in campionato, superando con un secco 3-0 il Sommariva Perno e agganciando in classifica proprio la compagine allenata da Maurizio Battaglino. Una partita pressoché perfetta da parte degli uomini di Luca Burgato, in totale controllo della situazione sin dai primi minuti di gioco, grazie a un palleggio efficace e a una fase difensiva che ha rasentato l'eccellenza; di contro, i bianco-verdi sono risultati eccessivamente appannati e svogliati, regalando di fatto i primi 45' ai giocatori di casa e non riuscendo a trovare la reazione adeguata nemmeno di fronte a uno svantaggio sempre...

