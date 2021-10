Bulè Bellinzago-Città di Cossato: Monzani-gol stende i biellesi e manda i tigrotti in paradiso a +5 sui rivali per la vetta

Bello e convincente anche sotto i riflettori del turno serale di sabato, il Bulè Bellinzago di Emiliano Palazzi. Nel big match di giornata battuto l'ambizioso Città di Cossato, che seguiva a 2 punti. Il risultato premia chi ci ha creduto per tutta la partita, dal momento che i «tigrotti» hanno impegnato Bruscagin sia nel primo che nel secondo tempo. Buono anche il primo tempo della squadra di Thomas Forzatti, mentre la ripresa non è stata all'altezza della situazione. È ancora molto presto per parlare di vittoria finale del campionato, ma il team del presidente Luigi Blasi ha dato un segnale...

