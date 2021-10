Girone A: il film della sesta giornata

La sesta giornata di campionato vede diversi risultati a sorprese che delineano un girone equilibrato nel quale ogni partita è storia a se, di seguito il riassunto di tutte le gare e le interviste ai tecnici. Valle Olona-Gallarate 2-2 Lo scontro salvezza tra Rovellini e Maestroni termina con un pareggio spumeggiante con numerose emozioni per tutto l'arco della partita. Poco prima della mezz'ora passano in vantaggio gli ospiti, fondamentalmente al primo tiro in porta della gara grazie alla rete del classe 2003 Nicolò Ferrari. A cinque minuti dal termine del primo tempo pareggiano i conti i padroni di casa con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con