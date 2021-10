Ritorno dei sedicesimi di finale di coppa Promozione: il quadro delle qualificate

Così come per l'Eccellenza, il mercoledì di coppa ha dato i primi verdetti anche in Promozione. 9 match giocati nella serata di mercoledì, in attesa delle altre 7 partite in programma questa sera.

Nel girone A si conferma squadra di coppa la Chiavazzese, che grazie al pareggio interno contro il Bianzè strappa il pass per gli ottavi di finale. La formazione del nuovo tecnico blucremisi Gianni Peretti va in vantaggio con Sassi, salvo poi farsi raggiungere a un quarto d'ora dalla fine da Tornari, che segna un gol ininfluente ai fini del passaggio del turno. Ribalta l'andata invece l'Arona, che dopo l'inaspettata sconfitta in trasferta contro il Valduggia vince in casa 3-0, sistemando i giochi già nel primo tempo con Valsesia e la doppietta di Vezzani. Show a Gaglianico tra Cossato e Dormelletto, dove a passare sono i novaresi: dopo la vittoria per 2-0 di due settimane fa, i biancoblù vincono 4-5, chiudendo il primo tempo 2-1 (gol di Zardi e Baghdadi, rete biellese di Sabin) e finendo la pratica con Rossoni, Vezzù e Rossi.

Sono Ivrea, Valdruento, Sanmauro e Pianezza le qualificate del girone B, dove a brillare più di tutti sono le Aquile di Rosario Ligato. Il Valdruento infatti batte l'Ivrea Banchette 3-1, ribaltando la sconfitta esterna in terra eporediese di due settimane fa. Mattatori della serata Gualtieri, Bruni e Di Nunno. Perde l'Ivrea contro lo Charvensod, ma non basta ai valdostani per passare agli ottavi: la doppietta di Thomain, che avrebbe potuto qualificare Fermanelli, viene vanificata dal gol di Cervato a metà ripresa. Colpaccio del Pianezza a Bussoleno contro l'Union, con Ivan Musso che ha vinto 3-0: un risultato importante per i rossoblù, che dopo l'inizio di stagione altalenante hanno bisogno di fiducia per rilanciarsi anche in campionato. Chiude il pareggio tra Sanmauro e Torinese, dove al primo gol in gialloblù del 2002 Alessandro Pacelli ha risposto il solito Jacopo Tozzi.

L'unico match del girone C vede il pareggio per 0-0 tra Sommariva Perno e Carignano: dopo lo show dell'andata le due formazioni di Battaglino e Serra si sono annullate, regalando emozioni soprattutto con i cartellini, viste le 3 espulsioni (una per il Carignano e due per il Sommariva). Il risultato premia comunque i biancoverdi in virtù delle 3 reti segnate fuoricasa.

Chiude il quadro del mercoledì la gara del girone D con l'incredibile ribaltone dell'Ovadese, vittoriosa 3-5 sul campo della Pastorfrigor Stay. Il match dei biancostellati di Raimondi parte bene già nel primo tempo, con i gol di Favorito e Aresca; accorcia Micillo al 44', ma gli ospiti riportano l'inerzia della doppia sfida dalla loro con Xassan e El Amraoui. La doppietta di Gentile sembra far sorridere la Pastor, ma Sassari spegne le speranze biancoblù, fissando il risultato finale sul 3-5.

COPPA PROMOZIONE, ANDATA SEDICESIMI DI FINALE

GIRONE A

CHIAVAZZESE - Bianzè 1-1 (Andata: 1-0)

Reti (1-0; 1-1): 20' Sassi (C), 30' st Tornari.

NOTE: Il Bianzè sbaglia un rigore al 26'.

Omegna - Briga GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 1-0)

Città di Cossato - DORMELLETTO 4-5 (Andata: 0-2)

Reti (0-2; 4-2; 4-5): 39' Zardi (D), 44' rig. Baghdadi (D), 45', 12' st Sabin (C), 16' st Ferreira De Souza (C) , 28' st Paladino (C), 30' st Rossoni (D), 47' st Vezzù (D), 49' st Rossi (D).

ARONA - Valduggia 3-0 (Andata: 0-1)

Reti: 21' Valsesia, 34', 35' Vezzani.

GIRONE B

VALDRUENTO - Ivrea Banchette 3-1 (Andata: 1-2)

Reti: 30' Gualtieri (V), 5' st Bruni (V), 20' st Di Nunno (V), 40' st Bertolino (I).

Vda Charvensod - IVREA 2-1 (Andata: 1-3)

Reti (2-0; 2-1): 12', 42' Thomain (V), 17' st Cervato (I).

Union BB Vallesusa - PIANEZZA 0-3 (Andata: 1-1)

Reti: 18' Ciociola, 40', 14' st Squillace.

SANMAURO - Torinese 1-1 (Andata: 2-0)

Reti (1-0; 1-1): 33' Pacelli (S), 30' st rig. Tozzi (T).

GIRONE C

Cavour - BSR Grugliasco GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 3-3)

SOMMARIVA PERNO - Carignano 0-0 (Andata: 3-3, Sommariva qualificata per i gol in trasferta)

NOTE: Espulsi Mouississa (C), Astua (S), Morone (S).

Pedona - Montatese GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 4-3)

Villafranca - PancalieriCastagnole GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 2-3)

GIRONE D

Trofarello - Asca GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 5-1)

Pastorfrigor Stay - OVADESE 3-5 (Andata: 2-0; Ovadese qualificata per i gol in trasferta)

Reti (0-2; 1-2; 1-4; 3-4; 3-5): 5' Favorito (O), 30' Aresca (O), 44' Micillo (P), 18' st Xassan (O), 36' st El Amraoui (O), 38' st Gentile (P), 43' st Gentile (P), 45' st Sassari (O).

Pro Villafranca - Santostefanese GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 2-5)

Valenzana Mado - SG Chieri GIOVEDI' 28 OTTOBRE H.20.30 (Andata: 1-0)

OTTAVI DI FINALE, IL QUADRO DELLE QUALIFICATE

Girone A: Chiavazzese, Dormelletto, Arona.

Girone B: Valdruento, Ivrea, Pianezza, Sanmauro.

Girone C: Sommariva Perno.

Girone D: Ovadese.

Il sorteggio del prossimo turno resterà ancora interno ai gironi di appartenenza delle singole società, definendo di fatto la "final four" di ogni gruppo che determinerà le 4 semifinaliste dell'intera competizione.