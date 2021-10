Union Villa Cassano: in settimana tre nuovi arrivi, ma Rivolta dà le dimissioni

I tre colpi di mercato fatti in settimana promettevano il rilancio dell'Union Villa Cassano, società al momento ultima in classifica con un solo punto dopo 6 giornate. I rinforzi in casa rossoblù riguardano tutti i reparti del campo escluso il portiere. In difesa è arrivato Andrea Giani, difensore centrale classe 92 con trascorsi in Eccellenze e Serie D, per quanto riguarda il centrocampo il nuovo arrivato è Simone Siano, promettente classe 2000 ex Gallarate, Valle Olona e Sestese. In attacco arriva in prestito Antonio Quartesan, classe 2002 di proprietà della Solbiatese. Non è questa però la vera notizia della giornata:...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con