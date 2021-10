Bacigalupo-Cit Turin: rinascita rossoverde! Triplo Canal indigesto ai nerazzurri

Sono tre punti fondamentali in ottica salvezza quelli in palio tra il Bacigalupo di Faghino e il Cit Turin di Pace: i rossoverdi, in crisi di punti e ancora in cerca del primo gol stagionale, arrivano in quel di Via Bossoli vogliosi di battere il primo colpo in campionato contro una diretta avversaria nella corsa salvezza come la formazione nerazzurra, che a sua volta viene da un buon punto conquistato contro la Pro Villafranca. Ed è la squadra di Pace a portarsi a casa il bottino pieno grazie ad una roboante vittoria condita con 3 reti siglate nella prima frazione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con